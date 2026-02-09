A gennaio, la microcriminalità nel territorio è aumentata in modo preoccupante. Ladri acrobati e truffe agli anziani sono all’ordine del giorno. La rete di associazioni ha fatto il punto, evidenziando un’escalation di furti e truffe che sta facendo crescere il senso di insicurezza tra i cittadini.

Il report mensile di Rete Sos Libera traccia un quadro preoccupante: dai ladri "acrobati" alle truffe ai danni degli anziani, gennaio è stato un mese di massima allerta Il nuovo anno si è aperto con un’impennata preoccupante di episodi di microcriminalità nel nostro territorio. Il report mensile di Rete Sos Libera traccia un quadro preoccupante: dai ladri "acrobati" alle truffe ai danni degli anziani, gennaio è stato un mese di massima allerta. Tuttavia, proprio nel momento del bisogno, la solidarietà digitale si è dimostrata un’arma vincente. Il resoconto del mese appena concluso è un bollettino di guerra che tocca ogni punto cardinale della città.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Rete Sos Libera

Nel tentativo di contrastare i reati contro le persone più vulnerabili, la Questura di Avellino ha intensificato le misure di sicurezza e prevenzione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Rete Sos Libera

Argomenti discussi: Tra ladri acrobati e truffe agli anziani, Rete Sos Libera traccia il bilancio: escalation di furti a gennaio; Ladri acrobati, una coppia se li trova alla finestra di casa; Ladri acrobati e fulminei: colpo in villa a Varese; Ladri acrobati in azione: tre colpi sono stati messi a segno in poche ore.

GUIDONIA - Razzia di oro e soldi in casa: ladri acrobati ripresi da una telecameraHanno agito approfittando dell’assenza dei proprietari e non hanno desistito neppure quando l’allarme ha iniziato a suonare all’impazzata col rischio di essere beccati all’opera. Così nella serata di ... tiburno.tv

Ladri acrobati in azione: tre colpi sono stati messi a segno in poche oreLadri acrobati in azione, tre furti in 72 ore. I primi due sono stati messi a segno in zona ospedale giovedì: i ladri hanno tagliato i fili di tre colonnine con pannelli solari che illuminavano il cor ... ilrestodelcarlino.it

Anche 01Motori è entrata a far parte della rete nazionale di convenzionati per la gestione delle proprie auto sostitutive! #01Motori si trova a Pisa, in Via Padre Barsanti Eugenio, 2. Diventa anche tu un convenzionato SOS! Chiam facebook