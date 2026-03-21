Trovare Dio scambiando il filosofo del motore immobile per Agostino

Recentemente si è discusso di come si possa confondere il filosofo che ha elaborato il concetto di “motore immobile” con Agostino. La riflessione si concentra sul fatto che, in ambito filosofico, il termine “Dio” viene associato a questa idea di atto puro e movimento senza essere, un concetto che caratterizza il pensiero di Aristotele. La questione riguarda la distinzione tra queste differenti interpretazioni e rappresentazioni.

Aristotele senza le astrazioni del teismo e del moralismo. Il motore immobile non crea, non ama e non guarda il mondo. Eppure la metafisica aristotelica ha plasmato la teologia cristiana: tra contemplazione, felicità e intelletto, la scintilla divina passa dall’antichità alla fede Se c’è un concetto almeno apparentemente “freddo” nella filosofia aristotelica, questo è senz’altro il concetto di Dio, l’atto puro, il motore immobile, colui che muove senza essere mosso, del tutto incurante di ciò che succede nel mondo. Come viene detto nel libro settimo della Metafisica, si tratta di una sostanza soprasensibile immobile ed eterna, “completamente... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Trovare Dio scambiando il filosofo del “motore immobile” per Agostino Articoli correlati La Casa di comunità è più vicina. Bando Usl per trovare l’immobileA Spoleto la Casa di comunità è realtà, ora avanti con Foligno: la Usl cerca un immobile. Dal record del mondo alla laurea: tutto su Davide Ghiotto, il filosofo del ghiaccioArriva l’ora del filosofo del ghiaccio: arriva l’ora di Davide Ghiotto, nel curriculum una laurea conseguita all’Università di Trento con una tesi...