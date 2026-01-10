La Casa di comunità si avvicina a Foligno, con la Usl che cerca un immobile dedicato. A Spoleto, il Centro di via Manna, recentemente rinnovato e inaugurato, rappresenta un esempio di questa iniziativa che integra servizi sanitari e sociali. La ricerca di spazi per espandere questa formula si inserisce in un progetto di rafforzamento delle reti di assistenza territoriale, con il coinvolgimento delle istituzioni locali e regionali.

A Spoleto la Casa di comunità è realtà, ora avanti con Foligno: la Usl cerca un immobile. Servizi sanitari e sociali: èla formula sperimentale adottata a Spoleto per il rinnovato Centro di via Manna, già di proprietà della Usl2, inaugurato ieri alla presenza, tra gli altri, della Presidente della Regione Stefania Proietti, dell’assessora Simona Meloni, del sindaco Andrea Sisti e del direttore generale Usl, Roberto Noto. Presente anche il vescovo Renato Boccardo. Il progetto invece è stato curato da Simonetta Antinarelli, responsabile dei servizi territoriali del distretto di Spoleto. L’investimento è stato di 300mila euro, i dipendenti sono 63 ed offrono servizi all’area di Spoleto e dei comuni limitrofi per un’utenza di circa 50mila persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Casa di comunità è più vicina. Bando Usl per trovare l’immobile

LA CASA DI COMUNITA' DI SESTO CALENDE IN TOUR: GLI OPERATORI INCONTRANO I CITTADINI Lunedì 19 Gennaio ore 21:00 Sala Civica A. Marchetti - Vergiate Ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza Un’occasione di informazione e c - facebook.com facebook