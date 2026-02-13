Dal record del mondo alla laurea | tutto su Davide Ghiotto il filosofo del ghiaccio

Davide Ghiotto, il pattinatore vicentino di 32 anni, ha conquistato il suo primo record mondiale battendo il precedente su una pista di ghiaccio naturale a Cortina, un risultato che ha sorpreso anche gli esperti.

Arriva l’ora del filosofo del ghiaccio: arriva l’ora di Davide Ghiotto, nel curriculum una laurea conseguita all’Università di Trento con una tesi dal titolo “Etica e suicidio”. Il 32enne vicentino, atleta serio se ce n’è uno, a Milano Cortina 2026, sull’anello da 400 metri della pista lunga di Rho Fiera, può suggellare una carriera già più che prestigiosa. Specialista delle lunghe distanze, quelle in cui la schiena si spezza e il cervello deve rimanere spento per evitare le emozioni, in chiave olimpica vanta già il bronzo sui 10.000 di Pechino 2022. È questa la sua distanza d’adozione: suoi, sui 25 giri, gli ultimi tre titoli mondiali consecutivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nella seconda giornata dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di speed skating a Inzell, si sono registrati importanti risultati, tra cui il record mondiale di Eitrem nei 5000 metri.

