La buca in strada è troppo grande? Il Comune non risarcisce

In molte zone, le buche in strada sono un problema diffuso che causa danni ai veicoli e infortuni ai cittadini. Quando le buche sono troppo grandi, spesso si verifica un aumento di incidenti e danni materiali. Il Comune non prevede risarcimenti per questi danni, anche in presenza di fori di grandi dimensioni. La questione riguarda quindi principalmente chi subisce i danni senza ricevere compensi.

Il paradosso del "pericolo manifesto" e i casi in cui il Comune, generalmente chiamato a pagare i danni, può non versare l'indennizzo a chi si è infortunato o ha avuto dei danni Il problema delle buche stradali è purtroppo una realtà. Sono tantissimi i casi di infortuni, oppure danni ai veicoli, provocati dalla strada dissestata. In molti chiedono risarcimenti ma, ci sono dei casi in cui questo non è affatto scontato. E altri in cui si arriva la paradosso: è più probabile ottenere un risarcimento con una buca piccola, piuttosto che con una buca estesa e profonda. Perché? Essenzialmente perché una buca grande è un ostacolo molto evidente, è visibile, dunque il danneggiato avrebbe dovuto vederla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

