troppo rumore e gente per strada condannato comune di palermo

Il comune di Palermo è stato condannato a risarcire i proprietari di una struttura ricettiva dopo essere stato citato in giudizio nel 2020. La causa riguarda il troppo rumore e l'eccessivo afflusso di persone nelle strade della città. La sentenza stabilisce che il municipio dovrà pagare una somma di denaro ai proprietari coinvolti.

Il comune di Palermo citato in giudizio nel 2020 da quattro comproprietari di un edificio in via Cagliari condotto il locazione da una società per fare attività ricettiva extralberghiera è stato condannato a pagare 58.450 euro oltre a interessi legali e alle spese di lite per 8160 euro oltre Iva e cpa perchè non ha provveduto a contenere gli effetti nefasti di una movida incontrollata nella strada e nelle vie Cantavespri e Garibaldi e piazza Sant’Anna dovuta al proliferare di pub e locali. Effetti subiti dagli ospiti della struttura che si lamentavano per i rumori, la musica, e le urla dei partecipanti alle liti che avvenivano per strada.... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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