Risse e disordini | locale chiuso per 15 giorni

Un locale è stato sospeso per 15 giorni a causa di ripetuti episodi di risse e disordini. La decisione si inserisce in un contesto di controlli mirati a garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori comportamenti violenti. La sospensione temporanea mira a favorire un ambiente più sicuro e rispettoso, attraverso la responsabilità e la tutela della comunità.

Ancora una licenza sospesa. Per un locale che, nel tempo, si è dimostrato scenario di molti episodi di violenza. Le forze dell’ordine erano dovute intervenire in numerose circostanze, e tutto nell’arco di pochi mesi, per rapine, risse e disordini di vario genere che avevano coinvolto i clienti. Si tratta del secondo provvedimento preso dal questore Dario Sallustio nell’arco di pochi giorni in applicazione dell’articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza. In precedenza a essere raggiunto dalla misura era stato un esercizio pubblico di via Campo di Marte. Il locale, come nel caso precedente, rimarrà chiuso per quindici giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

