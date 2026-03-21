Tribunale Usa | Ecco come Musk ha frodato gli azionisti di Twitter

Una giuria federale negli Stati Uniti ha stabilito che Elon Musk ha frodato gli azionisti di Twitter, accusato di aver cercato di far calare il valore delle azioni per poi rinegoziare o abbandonare l’acquisto della società di social media, un’operazione da 44 miliardi di dollari conclusa nel 2022. La sentenza si basa su elementi relativi ai tentativi di manipolazione del mercato azionario.

Una giuria federale Usa ritiene Elon Musk responsabile delle accuse di frode ai danni degli azionisti di Twitter, per aver tentato di far crollare il prezzo delle azioni della società di social media al fine di rinegoziare o rinunciare all’acquisizione da 44 miliardi di dollari prevista nel 2022. Il verdetto, emesso da una giuria del tribunale federale di San Francisco, ha stabilito che il patron Elon Musk è responsabile del crollo del valore delle azioni di Twitter quando tentò di acquisire la piattaforma di social media per 44 miliardi di dollari nel 2022. I giurati hanno dato ragione a un gruppo di investitori che avevano citato in giudizio il miliardario, sostenendo che avesse denigrato pubblicamente l'azienda con l’obiettivo di far crollare il prezzo delle azioni di Twitter e ottenere un prezzo migliore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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