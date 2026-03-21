Musk ha ingannato gli azionisti di Twitter la sentenza negli Usa e l’accusa caduta | cosa rischia ora il miliardario

Una giuria negli Stati Uniti ha stabilito che Elon Musk ha ingannato gli azionisti di Twitter, ora chiamato X. La causa riguarda le dichiarazioni del miliardario riguardo alle sue operazioni sulla piattaforma social. La sentenza mette in discussione la trasparenza delle comunicazioni di Musk e apre la strada a possibili conseguenze legali. Attualmente, non sono stati ancora annunciati eventuali provvedimenti contro il coinvolto.

Elon Musk ha ingannato gli azionisti di Twitter, poi ribattezzato X. È ciò che sostiene una giuria federale della California, che accusa l’imprenditore di aver contribuito a far crollare il prezzo delle azioni della piattaforme per poter poi rinegoziare o rinunciare all’acquisizione da 44 miliardi di dollari avviata nel 2022. I legali del miliardario non hanno rilasciato commenti, ma hanno già annunciato che faranno ricorso contro la sentenza definita una «battuta di arresto». La causa e il processo durato tre settimane. Per i giudici del tribunale di San Francisco – scrive la Bbc – Musk ha pubblicato dichiarazioni fuorvianti in grado di influenzare negativamente il mercato, contribuendo al calo del titolo durante i mesi tra maggio e ottobre 2022, quando il valore sarebbe sceso da circa 8 a 3 dollari per azione. 🔗 Leggi su Open.online

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