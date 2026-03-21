Una giuria federale di San Francisco ha emesso una condanna nei confronti di Elon Musk, accusato di aver fornito informazioni fuorvianti agli investitori riguardo all’acquisto di Twitter attraverso alcuni post. Il verdetto distingue tra responsabilità civile e intento fraudolento, evidenziando le diverse implicazioni legali del caso. La decisione segna un passo importante nel procedimento legale avviato contro la figura pubblica.

Un verdetto articolato, che distingue tra responsabilità civile e intento fraudolento, è stata emesso nei confronti da giuria federale di San Francisco. I magistrati hanno stabilito che Elon Musk ha effettivamente tratto in inganno gli investitori durante le fasi più turbolente che hanno preceduto l’acquisizione di Twitter nel 2022, ma senza configurare un vero e proprio disegno fraudolento. Il procedimento nasce da una class action intentata da azionisti della piattaforma social, oggi nota come X, che avevano venduto i propri titoli durante i mesi di incertezza generati dalle dichiarazioni pubbliche di Musk. Al centro del caso, due tweet – tra cui quello del 13 maggio 2022 in cui l’imprenditore annunciava che l’operazione era “temporaneamente in sospeso” – e alcune affermazioni rilasciate in un podcast. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elon Musk condannato per aver fuorviato gli investitori sull’acquisto di Twitter con i suoi post

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