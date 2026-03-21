Trentaduesima giornata basket Eurolega 2025 26 | Milano si illude ma cede al Fenerbache Play-in sempre più lontani

Nella trentaduesima giornata di Eurolega 202526, l’Olimpia Milano ha affrontato il Fenerbache, campione in carica, e si è dovuta arrendere con il punteggio di 79-75. Dopo aver condotto per buona parte del primo tempo, la squadra italiana ha poi perso terreno nel secondo tempo, rendendo più lontano il traguardo dei play-in.

Nuova frenata per l’ Olimpia che, nella trentaduesima giornata basket Eurolega 202526, si deve arrendere ai campioni d’Europa in carica del Fenerbache per 79-75, dopo aver dominato il match per quasi tutto il primo tempo, per poi spegnersi alla distanza. Un ko pesantissimo che allontana quasi definitivamente i meneghini dalla corsa ai play-in. TRENTADUESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: FENERBACHE-OLIMPIA MILANO 79-75 Avvio fortissimo di Milano, che prima trova la tripla con Shields, poi tre liberi con Guduric per il parziale di 0-6 che da il là alla partita. Reagisce, però, il Fenerbache, con l’Olimpia che non sfrutta le diverse palle perse dei turchi che tornano sotto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Trentaduesima giornata basket Eurolega 2025/26: Milano si illude, ma cede al Fenerbache. Play-in sempre più lontani Articoli correlati Leggi anche: Ventitreesima giornata basket Eurolega 2025/26: La Virtus lotta ma non bassa. Il Fenerbache passa a Bologna Trentunesima giornata basket Eurolega 2025/2026: il Partizan passa a Bologna. Play-in più lontani per la VirtusSeconda sconfitta consecutiva per la Virtus, che viene battuta sul proprio campo dal Partizan Belgrado per 88-82, nella trentunesima giornata basket... Una raccolta di contenuti su Trentaduesima giornata Temi più discussi: BM DA EUROLEAGUE / IL PARTIZAN NON SI FERMA: SCONFITTO ANCHE IL PARIS DI FRANCESCO TABELLINI - DI MATTEO CAZZULANI; Eurolega, l’Olimpia Milano sogna per un tempo: passa il Fenerbahce e conferma il primato; quote Hapoel Tel-Aviv Virtus Bologna: il pronostico sugli emiliani; Fenerbache-Milano live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega. EuroLeague | Calendario, risultati 32^ giornata e classificaNuova stagione e nuova EuroLeague Basketball nel campionato 2025-26, che torna più grande e migliore che mai grazie all'espansione che passa da 18 a 20 squadre, ... pianetabasket.com EuroLeague: tre recuperi in calendario per il 17 marzo, risultati e classificaLa trentaduesima giornata della stagione regolare 2025-2026 di EuroLeague Basketball si svolgerà regolarmente giovedì 19 e venerdì 20 marzo 2026. Ma prima, nella giornata ... pianetabasket.com «Roma, Inter e Napoli si ritroveranno a giocare di venerdì una volta ciascuna. » Ad aprile la Serie A non si ferma neanche durante Pasqua e Pasquetta: la Lega ha pubblicato le date e gli orari dalla trentaduesima alla trentaquattresima giornata. Dopo che Bol facebook La #SerieA ha ufficializzato le date e gli orari dalla trentaduesima alla trentaquattresima giornata. L’ #ASRoma in questi turni dovrà affrontare #Pisa venerdì 10 aprile alle ore 20:45, #Atalanta sabato 18 aprile alle ore 20:45 e #Bologna sabato 25 aprile alle x.com