Nella trentunesima giornata di Eurolega 20252026, il Partizan Belgrado ha vinto in trasferta contro la Virtus Bologna con il punteggio di 88-82. Questo risultato segna la seconda sconfitta consecutiva per la Virtus, che vede allontanarsi i play-in. La partita si è disputata sul campo della Virtus, con il Partizan che ha ottenuto la vittoria fuori casa.

Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus, che viene battuta sul proprio campo dal Partizan Belgrado per 88-82, nella trentunesima giornata basket Eurolega 20252026. Un ko pesantissimo che allontana i felsinei dai play-in, ancora possibili stando alla matematica, ma molto meno raggiungibili. TRENTUNESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: VIRTUS BOLOGNA-PARTIZAN BELGRADO Avvio traumatico per i padroni di casa in virtù di un parziale di 13-2 che piazzano i serbi. La reazione arriva dai canestri di Edwards e Diarra, che permettono a Bologna di ridurre lo svantaggio e chiudere il primo quarto sotto di 4 lunghezze(25-29). Nel secondo quarto, l’ingresso di Ferrari porta quell’energia necessaria a raggiungere il pareggio sul 39-39. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Trentunesima giornata basket Eurolega 2025/2026: il Partizan passa a Bologna. Play-in più lontani per la Virtus

