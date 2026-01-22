Nella ventitreesima giornata di Eurolega 202526, Virtus Bologna affronta il Fenerbahçe in una partita equilibrata. Nonostante l'impegno e la determinazione, la squadra italiana si arrende con il punteggio di 85-80, registrando la dodicesima sconfitta in questa stagione continentale. Una serata che evidenzia i progressi e le criticità di Bologna nel contesto della competizione europea.

Non basta il cuore alla Virtus per evitare la dodicesima sconfitta continentale per mano del Fenerbache(85-80), nella ventitreesima giornata basket Eurolega 202526. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio, i felsinei vengono rimontati dai turchi che, grazie ad Horton-Tucker e alle triple di Biberovic, portano a casa il quindicesimo successo. VENTITREESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: VIRTUS BOLOGNA-FENERBACHE 80-85 Dodicesima sconfitta in Eurolega per Bologna, che deve inchinarsi al Fenerbache. Nel primo periodo va in scena la sfida tra Edwards e Horton-Tucker, con la guardia degli emiliani che segna 15 punti, al netto dei 10 del suo rivale, trascinando i suoi in avanti alla prima pausa breve. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Ventitreesima giornata basket Eurolega 2025/26: La Virtus lotta ma non bassa. Il Fenerbache passa a Bologna

