Ventitreesima giornata basket Eurolega 2025 26 | La Virtus lotta ma non bassa Il Fenerbache passa a Bologna

Da sport.periodicodaily.com 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella ventitreesima giornata di Eurolega 202526, Virtus Bologna affronta il Fenerbahçe in una partita equilibrata. Nonostante l'impegno e la determinazione, la squadra italiana si arrende con il punteggio di 85-80, registrando la dodicesima sconfitta in questa stagione continentale. Una serata che evidenzia i progressi e le criticità di Bologna nel contesto della competizione europea.

Non basta il cuore alla Virtus per evitare la dodicesima sconfitta continentale per mano del Fenerbache(85-80), nella ventitreesima giornata basket Eurolega 202526. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio, i felsinei vengono rimontati dai turchi che, grazie ad Horton-Tucker e alle triple di Biberovic, portano a casa il quindicesimo successo. VENTITREESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: VIRTUS BOLOGNA-FENERBACHE 80-85 Dodicesima sconfitta in Eurolega per Bologna, che deve inchinarsi al Fenerbache. Nel primo periodo va in scena la sfida tra Edwards e Horton-Tucker, con la guardia degli emiliani che segna 15 punti, al netto dei 10 del suo rivale, trascinando i suoi in avanti alla prima pausa breve. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

ventitreesima giornata basket eurolega 2025 26 la virtus lotta ma non bassa il fenerbache passa a bologna

© Sport.periodicodaily.com - Ventitreesima giornata basket Eurolega 2025/26: La Virtus lotta ma non bassa. Il Fenerbache passa a Bologna

Leggi anche: Tredicesima giornata Basket Eurolega 2025/26: Bologna sfiora il colpo ma non basta. Vince il Fenerbache

Quindicesima giornata basket Eurolega 2025/26: L’Hapoel sbanca Bologna, primo ko casalingo per la VirtusNella quindicesima giornata della stagione Eurolega 202526, l’Hapoel Tel Aviv conquista una vittoria importante a Bologna, interrompendo l’imbattibilità casalinga della Virtus.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Vitoria Roars Again | Baskonia - Virtus | R9 EUROLEAGUE BASKETBALL 2025-26

Video Vitoria Roars Again | Baskonia - Virtus | R9 EUROLEAGUE BASKETBALL 2025-26

Argomenti discussi: Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Basket, troppo Real per Milano in Eurolega: l’Olimpia non difende e crolla a Madrid; Eurolega, Virtus Bologna-Fenerbahce 80-85: non bastano i 35 punti di Edwards; Eurolega, giornata 23: Real Madrid e Fenerbahce possono lanciare o rimandare le ambizioni di Olimpia Milano e Virtus Bologna.

ventitreesima giornata basket eurolegaOlimpia Milano-Zalgiris Kaunas oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streamingAppuntamento oggi per la ventitreesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera l’Olimpia Milano ospita lo Zalgiris Kaunas. All’Allianz Cloud di ... oasport.it

ventitreesima giornata basket eurolegaBasket: Eurolega, Real Madrid-Olimpia Milano 106-77Brutto ko per l'Olimpia nella ventitreesima giornata della Regular Season di Eurolega: la formazione di Poeta perde 106-77 a Madrid contro il Real, che domina la partita sin dal primo quarto. All'inte ... napolimagazine.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.