Addio a Gualtiero De Tomasi l’uomo che costruiva ponti

È scomparso ieri mattina Gualtiero De Tomasi, 94 anni, figura riconosciuta nel campo della Protezione civile. Uomo di grande dedizione, ha dedicato la sua vita alla costruzione di ponti tra comunità e istituzioni, contribuendo in modo significativo alla sicurezza e alla solidarietà del territorio. La sua assenza si fa sentire nel mondo della protezione civile e tra coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui.

È mancato ieri mattina Gualtiero De Tomasi, 94 anni, una figura di riferimento della Protezione civile, l'uomo che costruiva ponti. Il figlio Iuri Valter lo ricorda così sulla pagina fb: "Alle 06.09 il vecchio leone, il nostro papà Gualtiero, ül Geometro (perché era maschio..), il nostro Comandante.ha salpato le ancore del suo ultimo ponte, verso la Pace che (si spera) arride sull 'altra sponda. "Caron non ti crucciar, é il pontier mio che va per altra via ad altra piaggia, e più non dimandar.." Ciao babbo, ci mancherai". De Tomasi ha dedicato oltre 70 anni della sua vita a servizio del prossimo.

Gualtiero De Tomasi, 94 anni e più di 50 ponti Bailey: una vita da geniere - Samarate, 2 novembre 2025 – A quattro anni, Gualtiero De Tomasi che oggi di anni ne ha 94, sente alcuni amici del padre raccontare di quando erano al fronte nella prima Guerra Mondiale e pronunciare ...

