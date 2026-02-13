Leo il cane avvelenato in Valle Intelvi | l’allarme dai social dopo la sua morte

Leo, il cane morto a causa di un boccone avvelenato in Valle Intelvi, ha fatto scattare l’allarme sui social. La sua morte ha messo in luce la presenza di sostanze pericolose nei quartieri della zona, dove alcuni proprietari temono che altri animali possano essere in pericolo. I cittadini segnalano di aver trovato avvelenamenti simili in passato, ma questa volta la triste perdita di Leo ha suscitato una forte reazione online.

La segnalazione partita dai gruppi locali e la conferma della padrona: massima attenzione nella zona di San Fedele di Sopra La storia di Leo, cane della Valle Intelvi morto per avvelenamento, arriva dai social e accende di nuovo l’allarme sui bocconi avvelenati nella zona. Sotto quel messaggio è arrivata la risposta diretta della proprietaria, Lynn Jeanette, che ha confermato la tragedia:“Purtroppo, il mio cane è morto per avvelenamento questa settimana. Non ho visto dove ha trovato il veleno, ma siamo a San Fedele di Sopra”. Parole che hanno suscitato rabbia e indignazione, con decine di commenti durissimi contro chi continua a disseminare esche letali nei boschi e lungo i sentieri: “Siamo arrivati a un livello che non si riesce a spiegare.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su valle intelvi

Martedì 6 gennaio 2026, a Valle Intelvi, i carabinieri hanno arrestato un 25enne moldavo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare.

Stefano De Martino ha condiviso per la prima volta un messaggio sui social in ricordo del padre Enrico, scomparso il 19 gennaio dopo una lunga malattia.

Il triste caso di un cane meticcio di San Fedele, a Centro Valle Intelvi: «Occorre fare attenzione, c’è qualcuno che lascia appositamente per strada e nei sentieri bocconi con veleno» - facebook.com facebook