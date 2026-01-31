Una banda di ladri ha colpito diverse case tra le 16 e le 19, razziando almeno dieci abitazioni in zona. Gli investigatori sospettano che ci sia un basista che coordina i colpi. La serie di furti si è concentrata tra i viali Fratelli Spazzoli e Bolognesi, creando paura tra i residenti. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e cercare di fermare questa ondata di furti.

L’assalto dei ladri scatta a metà pomeriggio, tre le 16 e le 19. La zona presa di mira è compresa tra i viali Fratelli Spazzoli e Bolognesi. L’obiettivo dei balordi è il reticolato di strade che crescono in quel quadrante, a ridosso del centro. Tutte microaree residenziali. Case, ville, appartamenti. Una decina le case razziate. Cinque le denunce arrivate alla polizia. E il bottino è di quelli pesanti: spariti dalle abitazioni oro, gioielli, orologi, computer. Decine di migliaia di euro. La modalità si ripete a catena di montaggio. Finestre abbattute, porticine laterali forzate. Poi basta un balzo in un bagno o nel corridoio per spolpare le camere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladri all’assalto delle case. Dieci abitazioni razziate: "C’è un basista in zona"

Approfondimenti su Viali Fratelli Spazzoli

In Italia, il fenomeno delle «case dormienti» rappresenta un paradosso: oltre il 25% delle abitazioni intestate a persone fisiche rimane inutilizzato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Viali Fratelli Spazzoli

Argomenti discussi: Ladri all’assalto delle case. Dieci abitazioni razziate: C’è un basista in zona; Ladri all'assalto delle villette, ma trovano i carabinieri. Speronamento e fuga nei campi: un arresto e caccia al resto della banda; Benetton, assalto notturno dei ladri al negozio di San Bortolo: spariti vestiti e accessori; Vigilanza notturna in area Coinor: così Valenza si protegge dai furti.

Ladri all'assalto delle villette, ma trovano i carabinieri. Speronamento e fuga nei campi: un arresto e caccia al resto della bandaBanda di ladri di appartamenti scoperta dai carabinieri. Un uomo in manette e caccia ai suoi complici dopo lo scontro tra i malviventi e i militari. Un’operazione nel cuore della notte si è trasformat ... corrierediarezzo.it

Ladri assaltano negozio di telefoni, saracinesca presa a bastonateNotte di paura nell'Agro nocerino sarnese, in particolare ad Angri, dove due persone a volto coperto hanno tentato l'assalto ad un negozio ... msn.com

Giovinazzo, ancora un assalto al bancomat: ladri via con il bottino - facebook.com facebook

Assalto con l'esplosivo a bancomat nel Barese, ladri in fuga col bottino. Danneggiata la filiale della Banca popolare pugliese a Bitonto, indagano i carabinieri #ANSA x.com