Trasformismo della dittatura fascista | origine e senso

Il dibattito sul fascismo italiano si arricchisce di nuovi spunti ogni volta che gli storici analizzano il periodo mussoliniano. Si indaga sulle trasformazioni del regime e sulla loro relazione con l’affermazione del totalitarismo, evidenziando come le evoluzioni del fascismo abbiano contribuito a consolidare il potere. La discussione si sviluppa confrontando fonti e interpretazioni storiche, senza tralasciare i fatti documentati.