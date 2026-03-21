Trasformismo della dittatura fascista | origine e senso
Il dibattito sul fascismo italiano si arricchisce di nuovi spunti ogni volta che gli storici analizzano il periodo mussoliniano. Si indaga sulle trasformazioni del regime e sulla loro relazione con l’affermazione del totalitarismo, evidenziando come le evoluzioni del fascismo abbiano contribuito a consolidare il potere. La discussione si sviluppa confrontando fonti e interpretazioni storiche, senza tralasciare i fatti documentati.
Trasformismo della dittatura fascista: la chiave nascosta del totalitarismo mussoliniano. Il dibattito sul fascismo italiano continua a rinnovarsi ogni volta che uno sguardo storico riesce a scardinare letture consolidate. È ciò che accade nel lavoro di Carlo Ruta, che nell’intervista pubblicata su L’Antifascista propone una tesi tanto controintuitiva quanto fondata: il trasformismo della dittatura fascista non fu un elemento marginale né un tratto secondario, ma una delle condizioni che permisero al regime di nascere, consolidarsi e modellare lo Stato totalitario. Ruta parte da un punto fermo: il fascismo non fu una parentesi, come voleva la lettura crociana, ma l’esito degenerativo di dinamiche già presenti nello Stato liberale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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