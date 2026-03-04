Obesità | sviluppato un nuovo idrogel superassorbente composto da due ingredienti di origine naturale che favorisce il senso di sazietà Ecco come funziona

È stato sviluppato un nuovo idrogel superassorbente composto da due ingredienti naturali che aiuta a favorire il senso di sazietà. Questo innovativo prodotto è stato presentato come possibile strumento nella gestione dell’obesità, una condizione che richiede interventi duraturi nel tempo. La sua introduzione si inserisce in un quadro più ampio di strategie personalizzate e tecnologie non invasive utilizzate per affrontare questa malattia cronica.

I dati sull’aderenza mostrano come l’interruzione precoce rappresenti uno dei limiti più rilevanti nella gestione del peso, soprattutto quando la motivazione iniziale si affievolisce e la tollerabilità diventa decisiva. In questo contesto, poter disporre di opzioni differenziate e modulabili non è una scelta accessoria, ma una necessità clinica. La cronicità impone una visione di lungo periodo Il riconoscimento dell’obesità come malattia cronica in Italia ha segnato un cambio di paradigma. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, il 43% degli adulti italiani è in eccesso ponderale e oltre il 10% presenta obesità: numeri che rendono evidente la dimensione strutturale del fenomeno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Obesità: sviluppato un nuovo idrogel superassorbente composto da due ingredienti di origine naturale che favorisce il senso di sazietà. Ecco come funziona La berberina è un composto di origine naturale estratto da diverse piante, tradizionalmente utilizzato nella medicina orientale.La berberina è un composto di origine naturale estratto da diverse piante, tradizionalmente utilizzato nella medicina orientale. Leggi anche: Il Natale porta con sé tanti doni… e tanto cibo. Al punto che l’organismo può compromettere i segnali di sazietà. Ecco le strategie vincenti da mettere in atto Approfondimenti e contenuti su Obesità sviluppato un nuovo idrogel... Temi più discussi: Obesità: sviluppato un nuovo idrogel superassorbente composto da due ingredienti di origine naturale che favorisce il senso di sazietà. Ecco come funziona; Pfizer rafforza la strategia anti-obesità in Cina: accordo fino a $495 mln per il GLP-1 ecnoglutide; Sei milioni gli italiani obesi, emergenza per 1 bambino su 3; Contro l’obesità la dieta mediterranea è più efficace se si guarda anche l’orologio. Obesità: sviluppato un nuovo idrogel superassorbente composto da due ingredienti di origine naturale che favorisce il senso di sazietà. Ecco come funzionaNella gestione dell’obesità il nodo centrale non è l’avvio della terapia ma la sua tenuta nel tempo. Tra aderenza, personalizzazione degli interventi e nuove tecnologie non sistemiche, l’approccio all ... vanityfair.it Obesità, quando diventa una malattia? I criteri fissati da un nuovo metodo di diagnosiCambiano la definizione e i parametri per la diagnosi di obesità, prevedendo test più precisi, che superano il vecchio concetto di indice di massa corporea (Bmi), e arrivando a definire quando tale co ... nursetimes.org Cina e India, allarme obesità infantile: milioni di bambini a rischio malattie croniche facebook Salute, in Italia è in sovrappeso 1 bimbo e 2 adulti su 5, obesità per 1 su 10 ilsole24ore.com/art/salute-ita… x.com