Trail Ameglia chiusura con dono Il fondo cassa alla Protezione Civile

Il Trail Ameglia, attività di trekking nei sentieri del Parco di Montemarcello Magra Vara, si è conclusa da alcuni mesi. Dopo anni di impegno, gli organizzatori hanno deciso di chiudere l’evento e di donare il fondo cassa alla Protezione Civile. La manifestazione ha coinvolto numerosi appassionati e si è svolta con regolarità nel corso del tempo.

L’attività è cessata da qualche mese, dopo il grande impegno che per anni ha coinvolto gli appassionati del trekking all’aria aperta nei suggestivi sentieri del territorio all’interno del Parco di Montemarcello Magra Vara. L’associazione Trail Ameglia ha concluso il proprio percorso organizzativo ma prima del “rompete le righe“ ha scelto di compiere un gesto di grande generosità. Il consiglio direttivo dell’associazione ha infatti donato al gruppo comunale di Protezione Civile la somma di circa 2 mila quattrocento euro frutto delle risorse rimaste ancora a disposizione. I volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo di Ameglia hanno voluto ringraziare l’Asd Trail Running Ameglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trail Ameglia, chiusura con dono. Il fondo cassa alla Protezione Civile Articoli correlati Furto con spaccata e fuga col fondo cassa: identificato il ladroLa Polizia di Stato di Genova ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di Genova nei confronti di... Leggi anche: Protezione Civile Valle Vitulanese, aperte le iscrizioni per il 2026: un appello alla comunità