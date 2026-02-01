Protezione Civile Valle Vitulanese aperte le iscrizioni per il 2026 | un appello alla comunità

La Protezione Civile di Valle Vitulanese apre le iscrizioni per il 2026. L’associazione cerca cittadini di tutte le età disposti a dedicarsi al servizio della comunità. Chi vuole fare la propria parte può già iscriversi e contribuire a proteggere il territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Diventare il cuore pulsante della propria comunità è possibile. L’OdV Associazione Volontari Valle Vitulanese per la Protezione Civile, con sede a Vitulano, ha ufficialmente aperto le iscrizioni per l’anno 2026, rivolgendo un appello a cittadini di ogni età pronti a mettersi al servizio del territorio. Studenti, professionisti, pensionati: chiunque abbia spirito di solidarietà e senso civico può entrare a far parte di una realtà che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza e la tutela della popolazione. L’attività di volontariato nella Protezione Civile non è solo un gesto altruistico, ma un vero e proprio percorso di crescita personale e collettiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

