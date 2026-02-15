Bitonto 17enne perde la vita sulla Provinciale 22 | indagini sull’incidente e lutto nella comunità

Gianvito Carelli, 17 anni, ha perso la vita in un incidente sulla Provinciale 22 a causa di un tamponamento tra due auto. La tragica collisione si è verificata nella notte tra sabato e domenica nella frazione Palombaio, lasciando la comunità di Bitonto sotto shock. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente e ascoltando testimoni.

Bitonto nel Lutto per Gianvito Carelli, 17 Anni: Una Vita Spezzata sulla Provinciale 22. La comunità di Bitonto è sconvolta dalla perdita di Gianvito Carelli, un diciassettenne studente, deceduto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla Provinciale 22, in frazione Palombaio. L’incidente, che ha coinvolto un’auto finita fuori strada, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle strade provinciali e sulla fragilità dei giovani al volante. La Dinamica dell’Incidente e l’Intervento dei Soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 2:00 della notte. I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per un veicolo uscito di strada con persone incastrate all’interno.🔗 Leggi su Ameve.eu Sestu, Sardegna: giovane di 19 anni perde la vita in un incidente stradale sulla provinciale 9. Indagini in corso. Questa mattina la comunità di Sestu piange la morte di un giovane di 19 anni, morto in un incidente sulla provinciale 9 ieri sera. Incidente mortale sulla provinciale 120, perde la vita un ragazzo di 24 anni Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla provinciale 120 tra Salice Salentino e Carmiano, nel Salento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Auto fuori strada a Bitonto, perde la vita un 17enne. Feriti altri due giovani; Auto contro un albero a Bitonto, muore a 17 anni. Feriti i due amici di 18 e 19 anni; Dramma a Bitonto, auto fuori strada: morto un 17enne; Dramma a Bitonto, auto fuori strada: morto un 17enne. Bitonto sotto choc: chi era il 17enne morto nell'incidente con una Jeep a noleggioIncidente fatale nella notte a Bitonto: morto un 17enne e due amici restano feriti in una Jeep Renegade uscita di strada. notizie.it Bitonto, auto contro un albero: muore 17enne, due giovani feritiTragico incidente stradale nelle scorse ore a Bitonto, nel Barese, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava insieme a due amici è finita fuori strada, impattando ... trmtv.it Tragedia stradale a Bitonto: muore un 17enne, due amici feriti Un grave incidente stradale ha segnato le ultime ore a Bitonto, nel Barese, causando la morte di un giovane di 17 anni, Gianvito Carelli. Il ragazzo viaggiava con due amici quando l’auto su cui e facebook Auto fuori strada nel Barese, muore un 17enne e feriti altri due giovani. L'incidente a Bitonto; in ospedale un coetaneo della vittima e un 19enne #ANSA x.com