Tragedia sul lavoro operaio 69enne muore dopo una caduta di quattro metri

Un incidente sul lavoro si è verificato oggi a Valdina, provocando la morte di un uomo di 69 anni originario di Avellino. L’operaio è caduto da un’altezza di circa quattro metri all’interno di un’azienda produttrice di laterizi. La tragedia sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza sul lavoro per prevenire incidenti simili. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

+++ULTIM'ORA+++ Ancora una tragedia sul #lavoro in #Sicilia, l'#incidente nel primo pomeriggio - facebook.com facebook

