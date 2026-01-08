Tragedia sul lavoro operaio 69enne muore dopo una caduta di quattro metri
Un incidente sul lavoro si è verificato oggi a Valdina, provocando la morte di un uomo di 69 anni originario di Avellino. L’operaio è caduto da un’altezza di circa quattro metri all’interno di un’azienda produttrice di laterizi. La tragedia sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza sul lavoro per prevenire incidenti simili. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.
Un drammatico incidente sul lavoro ha scosso oggi a Valdina. Un uomo di 69 anni, originario di Avellino, ha perso la vita dopo essere precipitato nel vuoto da un’altezza di circa quattro metri all’interno dei capannoni di un’azienda specializzata nella produzione di laterizi.Secondo le prime. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
