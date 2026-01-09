Tragedia sul lavoro a Roccavaldina | operaio di Avellino muore dopo una caduta di quattro metri

Un incidente sul lavoro a Roccavaldina, in provincia di Messina, ha causato la morte di un uomo di 69 anni originario di Avellino. L’operaio è precipitato da un’altezza di circa quattro metri all’interno di un’azienda produttrice di laterizi. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare in settori ad alto rischio. Le autorità stanno effettuando le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Ancora tragedia sul lavoro. Un uomo di 69 anni, originario di Avellino, ha perso la vita a Roccavaldina, in provincia di Messina, dopo essere precipitato nel vuoto da un'altezza di circa quattro metri all'interno dei capannoni di un'azienda specializzata nella produzione di laterizi. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio stava eseguendo lavori di saldatura su travi in ferro quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto nel vuoto.

