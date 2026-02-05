Valanga improvvisa travolge gruppo di sciatori a Solda | almeno due morti in Alto Adige

Questa mattina una valanga ha travolto un gruppo di sciatori a Solda, in Alto Adige. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno nelle vicinanze delle piste del Madriccio. Al momento si registrano almeno due morti e diversi feriti. I soccorritori sono sul posto, ma le operazioni sono complicate dalla neve fresca e dal freddo intenso. La zona è stata immediatamente chiusa per le ricerche e le verifiche di sicurezza.

La valanga nel primissimo pomeriggio di oggi, giovedì 5 febbraio, nei pressi delle piste del Madriccio, nella zona sciistica di Solda, in Alta Val Venosta. Sul posto numerose squadre del soccorso alpino e delle Fiamme Gialle coadiuvate dagli elicotteri. Valanga a Solda, due morti in Alto Adige Una valanga si è abbattuta questa mattina intorno alle 13. Valanga in Alto Adige, morti due scialpinisti: il dramma a Solda Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige, causando la morte di due scialpinisti. Valanga travolge un gruppo di scialpinisti in Alto Adige, due morti sopra Solda. Si cerca un'altra persona E' di due morti il bilancio di una valanga che nel primo pomeriggio si è staccata sopra Solda, in Alto Adige.

