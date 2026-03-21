Tragedia improvvisa in auto | 51enne muore soffocato davanti ai suoi familiari

Un uomo di 51 anni è morto soffocato mentre era in auto con alcuni familiari a San Martino Buon Albergo, alle porte di Verona. La tragedia si è verificata in modo improvviso, lasciando senza parole chi assistere alla scena. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo. La comunità si trova ora a fare i conti con questa perdita improvvisa.

Una tragedia improvvisa e sconvolgente ha colpito la comunità di San Martino Buon Albergo, alle porte di Verona, dove un uomo di 51 anni è morto soffocato mentre si trovava in auto con alcuni familiari. L’episodio si è verificato mentre l’uomo stava consumando un croissant durante il tragitto. All’improvviso ha iniziato ad accusare gravi difficoltà respiratorie, facendo scattare immediatamente l’allarme tra i parenti presenti in macchina, che hanno cercato di intervenire senza perdere tempo. Leggi anche: Uomo scomparso da diverse ore, epilogo tragico: trovato il suo cadavere Tragedia in auto: morto mentre mangiava un croissant. La situazione è apparsa subito critica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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