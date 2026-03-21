Traffico Roma del 21-03-2026 ore 19 | 30

Alle 19:30 del 21 marzo 2026, a Roma, si registra un aumento del traffico in centro cittadino a causa della 31esima edizione della maratona. Le strade principali sono chiuse o parzialmente interdette al traffico per consentire il passaggio dei partecipanti, con ripercussioni sulla viabilità normale. Molti automobilisti hanno dovuto cercare percorsi alternativi per raggiungere le loro destinazioni.

Luceverde Roma Bentrovati domenica Si corre la 31esima edizione della maratona di Roma i 42 chilometri e 195 metri del tracciato toccheranno i punti nevralgici della città dal Ostiense a San Pietro dal Foro Italico a Ponte Milvio attraversando il cuore del centro storico da Piazza del Popolo Piazza di Spagna E piazza Navona le prime chiusure scatteranno già nelle prime ore del mattino con le azioni progressive durante la giornata la maratona sarà preceduta sabato dalla stracittadina circa 5 km tra i Fori Imperiali e Circo Massimo su richiesta della Questura da Inizio servizio di domenica e fino alla conclusione dell'evento resterà chiusa e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di #Roma, un operaio a bordo del suo furgone ha trasformato un momento di quotidianetà in una sorpresa inaspettata. Bastano pochi secondi: bloccato tra le auto, inizia a cantare “Ordinary” di #AlexWarren e la sua voce lascia tutti senza parole. I p facebook