Traffico Roma del 21-03-2026 ore 11 | 30

Alle ore 11:30 del 21 marzo 2026, il traffico nel centro di Roma presenta alcune criticità. La rete di infomobilità, gestita da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, monitora la situazione e comunica eventuali disagi o variazioni nel flusso veicolare. La situazione in tempo reale viene aggiornata per consentire agli automobilisti di pianificare i loro spostamenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro in corso la cittadina forerun sono chiusa al traffico via dei Fori Imperiali Piazza del Colosseo via Celio vibenna via di San Gregorio Piazza di Porta Capena viale delle Terme di Caracalla Piazzale Numa Pompilio viale Baccelli Largo delle vittime del terrorismo via dei Cerchi e via dell'Ara massima di Ercole deviate su percorsi alternativi 13 linee di bus la forana lo ricordiamo precede la maratona che domani mattina vedrà impegnati oltre 36000 atleti su una distanza di 42 chilometri e 195 metri con partenza dal Colosseo e arrivo al Circo Massimo e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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