Alle 11:30 del 11 marzo 2026, sulla Cassia a Roma, è stato segnalato traffico tramite il servizio di infomobilità di luce verde e Roma servizi per la mobilità. La situazione riguarda principalmente questa arteria, senza ulteriori dettagli sulla durata o cause del rallentamento. Le autorità monitorano la situazione e forniscono aggiornamenti in tempo reale attraverso i canali ufficiali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla Cassia traffico intenso tra la storta e la trionfale in direzione Flaminia è sempre sulla Flaminia traffico intenso da raccordo a viale di Tor di Quinto a Ottavia via di Casal del Marmo è chiusa al traffico per una avvallamento stradale traffico deviato per la realizzazione del nuovo ponte della Storta nell'area dei lavori da circolazione su via Boccea si svolge a senso unico alternato sulla tangenziale est per un incidente rallentamenti tra l'uscita A24 e la Salaria sulla Tiburtina code da via Casal Bianco in direzione centro Aurelia traffico intenso tra il raccordo e la Aurelia Antica in direzione di Piazza Irnerio infine sulla Pontina traffico rallentato in direzione Colombo

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-03-2026 ore 11:30

