Traffico Roma del 03-03-2026 ore 11 | 30

Alle ore 11:30 del 3 marzo 2026, la situazione del traffico a Roma viene aggiornata tramite il servizio di infomobilità curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. La rete stradale della città viene monitorata per fornire informazioni in tempo reale sui livelli di congestione e eventuali disagi. L'aggiornamento è disponibile per chi si sposta in città in questo momento.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono in centro i lavori di riqualificazione delle aree verdi di viale del Parco del Celio fino a venerdì la sera a partire dalle 21 circa la strada viene chiusa al transito per quel che riguarda il trasporto pubblico è prevista una modifica per le linee tranviarie 3:08 sempre in centro sono iniziati i lavori a cura di Roma servizi per la mobilità per la messa in sicurezza del break Point a pedonale tra via Ferdinando di Savoia e via Maria Adelaide vicino a Piazza del Popolo in arrivo nuovi attraversamenti è un'isola salvapedoni l'intervento prevede. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Luceverde Roma incidente con code di 3 Km sul percorso Urbano della A24 tra il raccordo anulare Viale Togliatti verso la tangenziale est

Luceverde Roma traffico da Settecamini alla tangenziale est e quindi in entrata in città ci ritroviamo sulla tangenziale est dalla Nomentana Corso di

La CNA di Roma ha espresso preoccupazioni dopo l'annuncio dell'amministrazione delle nuove modalità di accesso alla zona a traffico limitato a partire dal 1° luglio - facebook.com facebook