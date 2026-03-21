Alle otto e trenta di domenica 21 marzo 2026 si registra un aumento del traffico a Roma, in particolare nella zona centrale, a causa della 31ª edizione della maratona. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e spettatori, che si sono riversati nelle strade della città. Le autorità hanno predisposto percorsi alternativi, mentre alcune arterie principali risultano particolarmente congestionate.

Luceverde Roma Bentrovati domenica Si corre la 31esima edizione della maratona di Roma i 42 chilometri e 195 metri del tracciato toccheranno i punti nevralgici della città dal Ostiense a San Pietro dal Foro Italico a Ponte Milvio attraversando il cuore del centro storico da Piazza del Popolo Piazza di Spagna E piazza Navona le prime chiusure scatteranno già nelle prime ore del mattino con le azioni progressive durante la giornata la maratona sarà preceduta sabato dalla stracittadina circa 5 km tra i Fori Imperiali e Circo Massimo su richiesta della Questura da Inizio servizio di domenica e fino alla conclusione dell'evento resterà chiusa e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-03-2026 ore 08:30

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la Repubblica. . Nel traffico del centro di Roma trasforma l’attesa in uno spettacolo. Seduto nel suo furgone, un l’autista di un furgone intona “Ordinary” di alexwarren e la sua voce conquista chi passa. Qualcuno riprende tutto: il video fa il giro dei social e si chi facebook