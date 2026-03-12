Andare avanti senza fermarsi | chi è Chiara Mazzel l’azzurra delle 4 medaglie alle Paralimpiadi di Milano-Cortina

Chiara Mazzel è una sciatrice paralimpica italiana che ha partecipato alle Paralimpiadi di Milano-Cortina, conquistando in totale quattro medaglie. Ha vinto l’oro nel SuperG femminile con disabilità visiva, oltre a tre medaglie d’argento nella discesa libera, nella combinata e nel gigante. La sua presenza sulla neve ha attirato l’attenzione di pubblico e media, portando il suo nome sotto i riflettori della manifestazione.

Chiara Mazzel è una delle grandi protagoniste delle Paralimpiadi di Milano – Cortina. L’azzurra dello sci alpino ha conquistato quattro medaglie nella rassegna paralimpica: oro nel SuperG femminile vision impaired, argento nella discesa libera, argento nella combinata e argento nel gigante. L’ultimo podio è arrivato oggi proprio nel gigante femminile vision impaired, dove ha chiuso seconda alle spalle dell’austriaca Veronika Aigner, regalando all’Italia la decima medaglia alle Paralimpiadi 2026. Mazzel, insomma, sta realizzando un’impresa. Il successo nel SuperG, ottenuto lunedì 9 marzo, ha riportato l’Italia sul gradino più alto del podio nello sci alpino femminile paralimpico dopo vent’anni: l’ultima volta era accaduto a Torino 2006 con Silvia Parente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

