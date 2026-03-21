Torna il Premio Bandiera a Gubbio Va al ministro Abodi e alla Treccani

A Gubbio si tiene nuovamente il Premio Bandiera, che quest'anno viene assegnato al ministro Abodi e all'istituto Treccani. La presentazione si è svolta nella Sala Nobiliare di Palazzo Donini, dove sono stati annunciati i riconoscimenti per il 2026. L'evento celebra le personalità e le istituzioni che contribuiscono a promuovere l’immagine della città nel mondo, rafforzando il legame con la tradizione e la comunità locale.

È stata la Sala Nobiliare di Palazzo Donini a ospitare la presentazione del Premio Bandiera di Gubbio 2026, che ogni anno viene assegnato a personalità e istituzioni che portano l’immagine di Gubbio nel mondo, celebrando il legame con la tradizione e la comunità. Alla presentazione del riconoscimento, conferito dagli Sbandieratori di concerto con l’Amministrazione Comunale, erano presenti il sindaco Vittorio Fiorucci, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e il presidente del Gruppo Sbandieratori Matteo Menichetti. Una delle novità di quest’anno è sicuramente il Patrocinio del Ministero della Cultura, a sottolineare come oramai il Premio Bandiera sia diventato un appuntamento di rilievo nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna il Premio Bandiera a Gubbio. Va al ministro Abodi e alla Treccani Articoli correlati Russia alle Paralimpiadi, il ministro Abodi contro il Cio: «Un paese che uccide civili non può avere la bandiera ai Giochi»La celebrazione di un atleta russo o bielorusso sul podio avrebbe «un valore e un significato sconcertanti. Milano-Cortina, Ghali alla cerimonia d'apertura. Il ministro Abodi: "Non condividiamo il suo pensiero, non sarà espresso sul palco"Ghali sarà tra i protagonisti della Cerimonia d’Apertura di Milano Cortina 2026 (il 6 febbraio a San Siro, dalle ore 20), ma il suo pensiero "non... Aggiornamenti e notizie su Premio Bandiera Discussioni sull' argomento Si apre il bando per la XXIV edizione del Premio Bandiera Verde Cia - CIA; Torna il Premio Bandiera a Gubbio. Va al ministro Abodi e alla Treccani; Premio Bandiera di Gubbio al ministro Andrea Abodi e all’istituto dell’Enciclopedia Treccani; Presentato il Premio Bandiera di Gubbio: si terrà sabato 28 marzo. BANDIERA LILLA: IL PREMIO PER L'ACCESSIBILITA' TURISTICAIn occasione di Exposanità, che si terrà a Bologna Fiere dal 18 al 20 aprile, e sarà prolungato anche fino al 21 per i saloni Horus, Mit e Primo Soccorso, verrà assegnato il premio Bandiera Lilla ai ... disabili.com Trg media. . PREMIO BANDIERA AD ABODI E TRECCANI Il ministro della sport Andrea Abodi e l'istituto dell'enciclopedia Treccani. Ecco gli insigniti del premio bandiera 2025, il riconoscimento che gli sbandieratori di Gubbio assegnano a chi valorizza l'imma facebook Rudy Bandiera (@RudyBandiera) / Posts / X x.com