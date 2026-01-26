Milano-Cortina Ghali alla cerimonia d' apertura Il ministro Abodi | Non condividiamo il suo pensiero non sarà espresso sul palco

Ghali sarà tra i protagonisti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, prevista il 6 febbraio a San Siro. Tuttavia, il ministro Abodi ha precisato che il suo pensiero non sarà espresso durante l’evento e non condividerà le sue opinioni pubblicamente. La cerimonia rappresenta un momento di celebrazione sportiva, mantenendo un tono istituzionale e rispettoso delle scelte di tutti i partecipanti.

Ghali sarà tra i protagonisti della Cerimonia d'Apertura di Milano Cortina 2026 (il 6 febbraio a San Siro, dalle ore 20), ma il suo pensiero "non sarà espresso sul quel palco". A dirlo è stato il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, delegato per la Struttura di missione per gli anniversari nazionali, nel corso della presentazione delle iniziative patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Giorno della Memoria. "Le caratteristiche della cerimonia di apertura sono" centrate "sul rispetto. Questo azzera i rischi di libera interpretazione. La scelta degli artisti si associa anche alla scelta delle performance, sicuramente su quel palcoscenico, al di là del vissuto di ogni artista, non ci saranno equivoci sull'indirizzo di carattere ideale, culturale e anche etico.

