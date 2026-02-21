Russia alle Paralimpiadi il ministro Abodi contro il Cio | Un paese che uccide civili non può avere la bandiera ai Giochi

Il ministro Abodi critica il Cio, sostenendo che la decisione di permettere alla Russia di partecipare alle Paralimpiadi è sbagliata. La sua protesta nasce dal fatto che il paese ha continuato a colpire civili, causando vittime innocenti. Abodi sottolinea che vedere atleti russi e bielorussi salire sul podio sarebbe inaccettabile, considerando le azioni del loro governo. La questione divide opinioni e alimenta il dibattito sull’etica della partecipazione internazionale.

La celebrazione di un atleta russo o bielorusso sul podio avrebbe « un valore e un significato sconcertanti. È inevitabile e non riguarda gli atleti». A parlare è il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, che in un’intervista al Corriere della Sera commenta la decisione del Cio di far partecipare atleti russi e bielorussi sotto le rispettive bandiere alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. «Non posso pensare che le immagini di Paralimpiadi fantastiche e con un valore etico sociale così rilevante vengano celebrate in televisione, a partire dalla cerimonia di apertura, con una bandiera esposta anche sul fronte di guerra, rappresentando un Paese aggressore che continua a bombardare l’Ucraina e a provocare morti civili», aggiunge Abodi.🔗 Leggi su Open.online

