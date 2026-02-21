Russia alle Paralimpiadi il ministro Abodi contro il Cio | Un paese che uccide civili non può avere la bandiera ai Giochi
Il ministro Abodi critica il Cio, sostenendo che la decisione di permettere alla Russia di partecipare alle Paralimpiadi è sbagliata. La sua protesta nasce dal fatto che il paese ha continuato a colpire civili, causando vittime innocenti. Abodi sottolinea che vedere atleti russi e bielorussi salire sul podio sarebbe inaccettabile, considerando le azioni del loro governo. La questione divide opinioni e alimenta il dibattito sull’etica della partecipazione internazionale.
La celebrazione di un atleta russo o bielorusso sul podio avrebbe « un valore e un significato sconcertanti. È inevitabile e non riguarda gli atleti». A parlare è il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, che in un’intervista al Corriere della Sera commenta la decisione del Cio di far partecipare atleti russi e bielorussi sotto le rispettive bandiere alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. «Non posso pensare che le immagini di Paralimpiadi fantastiche e con un valore etico sociale così rilevante vengano celebrate in televisione, a partire dalla cerimonia di apertura, con una bandiera esposta anche sul fronte di guerra, rappresentando un Paese aggressore che continua a bombardare l’Ucraina e a provocare morti civili», aggiunge Abodi.🔗 Leggi su Open.online
Alle Paralimpiadi di Milano-Cortina tornano bandiera e inno della Russia: “Come qualsiasi altro Paese”. Gli organizzatori: “Non è una nostra decisione”La bandiera e l’inno della Russia sono tornati alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, provocando reazioni contrastanti.
Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi: IPC ammette atleti con bandiera e inno, riaccende il dibattito sport-politica.L’International Paralympic Committee ha deciso di permettere agli atleti russi e bielorussi di partecipare alle prossime Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, portando con sé la propria bandiera e inno nazionale.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con bandiera: Kiev protesta, Tajani contrario; Dieci atleti russi e bielorussi potranno gareggiare alle Paralimpiadi rappresentando i rispettivi paesi; Alle Paralimpiadi tornano bandiera e inno della Russia. L’Ucraina diserterà la cerimonia…; Sospensione revocata: Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con inni e bandiere.
Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con bandiera: Kiev protesta, Tajani contrarioLeggi su Sky TG24 l'articolo Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con bandiera: Kiev protesta, Tajani contrario ... tg24.sky.it
Russia e Bielorussia ammesse alle Paralimpiadi, l'Ucraina boicotta la cerimonia: Decisione politica vergognosaDurissima anche la posizione del governo italiano, mentre il Commissario dell'Ue per lo sport Micallef ha annunciato che non sarà alla cerimonia ... milanotoday.it
L'ingiustificata scelta dell'Ipc di riammettere Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi. La decisione è indicativa del clima filorusso di molti paesi e anche della voglia di appeasement forte nel mondo sportivo. Di @maurizio_crippa x.com
Alessandro Beloli. . Olimpiadi: perché Israele sì e la Russia no E cosa cambierà nelle Paralimpiadi Capiamolo in estrema sintesi, sia in via ufficiale sia con sguardo più ampio. Per approfondire questo tipo di dinamiche, è già ordinabile il mio nuovo - facebook.com facebook