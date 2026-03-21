Rafael Obrador, centrocampista del Torino, ha parlato prima del match contro il Milan durante un'intervista a 'DAZN'. Ha sottolineato l’importanza di mantenere compattezza in difesa e ha ricordato di essere già stato a San Siro in occasione di un incontro con l’Inter. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulla preparazione della squadra in vista della partita di oggi.

Rafael Obrador, giocatore granata, ha parlato a 'DAZN' nel pre partita della sfida tra Milan e Torino valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco le sue parole dallo stadio 'San Siro' di Milano. Contro Saelemaekers, D'Aversa cosa ti chiede? "Sarà una partita molto intensa, quindi l'obiettivo è essere compatti in fase difensiva, però quando c'è la possibilità anche supportare l'attacco". Ora c'è un ambiente più positivo al Torino? "Sicuramente le vittorie in casa hanno dato più positività all'ambiente, ma è anche quello che ha portato il mister ad avere generato un po' più di fiducia in tutti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Torino, Obrador prima del Milan: “Obiettivo essere compatti in difesa. Già stato a San Siro per l’Inter”

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