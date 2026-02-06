Milan biglietti già introvabili per le partite a San Siro contro Como Parma e Inter E nel derby …

I biglietti per le prossime partite del Milan a San Siro stanno andando a ruba. Per la gara di mercoledì contro il Como, i tifosi hanno già esaurito quasi tutti i tagliandi. La voglia di tornare allo stadio è tanta, soprattutto dopo un mese di trasferte. La domanda supera l’offerta, e i biglietti per le sfide contro Parma e l’Inter sono ormai introvabili.

Ma non è tutto: perché, secondo la 'rosea', sono praticamente introvabili già i biglietti di domenica 22 febbraio per il match interno contro il Parma e anche quelli per il derby contro l'Inter. Ancora non si conosce la data in cui Milan-Inter andrà in scena (se domenica 8 marzo o se in anticipo), ma, al momento, sul sito ufficiale del Milan non ci sono più biglietti in vendita. Con i tifosi dell'Inter pronti a riempire il loro settore, per il derby di Milano ci sarà sicuramente il tutto esaurito. Per Milan-Como e Milan-Parma, invece, dipenderà dall'affluenza nel settore ospiti.

