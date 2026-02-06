San Siro effetto Derby | Milan-Inter già sold out biglietti finiti

Il derby di San Siro tra Milan e Inter è già tutto esaurito. I tifosi rossoneri hanno acquistato tutti i biglietti, anche se data e orario non sono ancora stati annunciati ufficialmente. L’attesa per la partita di fine stagione cresce, e i supporter sono pronti a riempire lo stadio nel weekend del 7-8 marzo.

L'entusiasmo del popolo rossonero non accenna a diminuire nel momento clou della stagione. Nonostante manchi ancora l'ufficialità su data e orario (il match è previsto nel weekend del 7-8 marzo), il Derby della Madonnina contro l'Inter è già ufficialmente sold out. Come riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il portale di vendita del Milan non dispone più di tagliandi per la sfida stracittadina, segno di un'attesa spasmodica per quello che potrebbe essere un bivio decisivo per il vertice della classifica. Il "tutto esaurito" non riguarderà però solo il derby. La risposta del pubblico milanista è totale anche per i prossimi impegni interni a San Siro.

