Torino D’Aversa nel pre partita | Questa è una squadra con un potenziale per non occupare quella posizione in classifica

Prima della partita di Serie A tra Milan e Torino, l’allenatore dei granata ha commentato la situazione della sua squadra, affermando che ha un potenziale che non si rispecchia nella posizione in classifica. Ha anche sottolineato che i giocatori sono consapevoli delle loro possibilità e si stanno preparando per migliorare il rendimento in campo. La gara si svolgerà oggi, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.