Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese | Mercato? Si sta con le orecchie dritte per occupare queste due caselle…Chiesa è di un’altra squadra ora

In vista della partita tra Juventus e Cremonese, l'allenatore Spalletti ha commentato le questioni di mercato, sottolineando l'attenzione per le possibili novità. Ha inoltre parlato della situazione di Chiesa, confermando che attualmente è un giocatore della Juventus. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in occasione della conferenza stampa pre-gara, alla vigilia della 20ª giornata di Serie A 2025/26.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 20ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – La Juve cerca continuità per mantenere blindato il quarto posto. Bianconeri – reduci dal successo col Sassuolo – impegnati domani in casa contro la Cremonese. Nel giorno di vigilia, domenica 11 gennaio, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alle 16 all'Allianz Stadium per presentare il match davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. IN COSA E' CRESCIUTO IL GRUPPO – «Siamo cresciuti in tante cose ma tante altre dobbiamo ancora acchiapparle, fan parte del calcio attuale.

Spalletti in diretta, la conferenza stampa di Juve-Cremonese con tutte le dichiarazioni - La conferenza stampa dell'allenatore bianconero inizierà alle 16:00. tuttosport.com

Conferenza Spalletti, Juventus-Cremonese: il mister parla domani alle 16, recuperato Kelly - Conferenza Spalletti, quando parlerà il tecnico dei bianconeri per Juventus- juvelive.it

| Alle 16:00 la conferenza stampa di mister Spalletti alla vigilia di #JuveCremonese Seguila LIVE su Juventus Play juve.it/JuventusPlay x.com

