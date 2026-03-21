Il Torino si prepara a sfidare il Milan con Zapata in campo, il capitano granata torna a giocare a San Siro dopo l'infortunio del 2024. Dopo un percorso di recupero, il giocatore è in buona forma e ha già segnato in questa stagione. La partita rappresenta un'occasione importante per lui di dimostrare il suo valore davanti ai tifosi.

Diciassette mesi fa furono le lacrime, un ginocchio spaccatosi in tre punti, l’inizio di un calvario lungo e faticoso. Diciassette mesi dopo è un’altra vita: una forma ritrovata, i sorrisi come ai bei tempi, i gol che sono tornati e una maglia da titolare che, prima di salire sul pullman per entrare nel perimetro del Meazza, Roberto D’Aversa gli consegnerà. Stanno per accendersi le luci a San Siro e Duvan Zapata sarà l’uomo che finirà sotto i riflettori. Perché questa è la serata in cui, per la prima volta, tornerà a mettere il piede su quel campo dove il 5 ottobre 2024 (in Inter-Toro) si ruppe il crociato anteriore del ginocchio sinistro accompagnato dalle lesioni del menisco mediale e laterale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Contro il Milan il Toro punta su Zapata: il capitano granata sogna una grande notte

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