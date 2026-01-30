Il tiktoker Michael Jackson finisce nei guai per lo scherzo a via Chiaia - VIDEO

Un tiktoker si veste da Michael Jackson e fa uno scherzo in strada, ma le cose finiscono male. Mette paura a una passante e poi pubblica il video sui social. Ora rischia di finire nei guai con la legge.

Finisce nei guai il tiktoker travestito da Michael Jackson per le strade di via Chiaia. L'artista di strada avrebbe spaventato una passante per poi pubblicare il video sui suoi canali social. Una "performance" che ha incassato oltre due milioni di visualizzazioni ma che, invece degli applausi, ha generato una denuncia per diffamazione. La vittima, dopo aver chiesto inutilmente la rimozione del video per il grave danno d’immagine subito, ha ottenuto che il GIP respingesse la richiesta di archiviazione del PM, disponendo ulteriori 60 giorni di indagini per accertare le responsabilità penali dell'autore.🔗 Leggi su Napolitoday.it

