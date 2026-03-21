Paolo Cirino Pomicino, originario del rione Sanità di Napoli, ha dichiarato di essere tifoso del Milan, anche se il suo cuore è azzurro. Ha affermato che, senza la Democrazia Cristiana, Maradona non sarebbe mai arrivato a Napoli. La sua identità sportiva si contrappone alla passione per la squadra partenopea, nonostante la provenienza e il legame con la città.

''Guagliò, io non tifo Napoli, sono sempre stato del Milan.''. Napoletano del rione Sanità, Paolo Cirino Pomicino, aveva un cuore rossonero. Ma non tutti lo sapevano. Chi, invece, era al corrente della sua fede calcistica la considerava quasi un vezzo della sua carismatica personalità. Enzo Scotti che con 'o ministro' e Antonio Gava formavano un vero e proprio tridente ai tempi d'oro della Dc, quella della Prima Repubblica, ricorda commosso all'Adnkronos: ''Io, da napoletano, e Gava, che era di Castellammare di Stabia, tifavamo Napoli, mentre Paolo era milanista sin da piccolo ma non abbiamo mai litigato sul tifo, come anche sul resto, perché alla fine trovavamo sempre un'intesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tifoso rossonero ma cuore azzurro. Pomicino: "Senza la Dc Maradona non sarebbe venuto a Napoli"

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