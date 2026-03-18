Bergamo playoff Challenge Cup | venerdì 20 la sfida con San Giovanni in Marignano

Venerdì 20 ottobre le squadre di Bergamo e San Giovanni in Marignano si affrontano nella partita di playoff della Challenge Cup al PalaFacchetti di Treviglio. Le rossoblù, dopo aver perso al tie-break contro Cuneo nella prima gara, si preparano per questa sfida casalinga. La partita rappresenta un momento importante del torneo per entrambe le squadre.

VOLLEY. Dopo il ko al tie-break all’esordio contro Cuneo, le rossoblù si avvicinano alla sfida casalinga al PalaFacchetti di Treviglio. Cambiano alcune date: il match a Pesaro contro Vallefoglia è in programma giovedì 26 Modifica in corso per il Volley Bergamo nel calendario dei playoff di Challenge Cup. Dopo la sconfitta al tie-break nel match d’esordio a Cuneo, venerdì 20 marzo al PalaFacchetti di Treviglio (alle 20) le rossoblù affronteranno San Giovanni in Marignano. Giovedì 26, posticipato di 24 ore, il match a Pesaro (alle 20,30) contro Vallefoglia. A seguire il 30 marzo a Treviglio (alle 20) la gara di ritorno contro Curno. Il 3 aprile, sempre al PalaFacchetti (alle 20), sfida a Vallefoglia, prima della chiusura del girone l’8 aprile a Cervia (alle 20) sul campo di San Giovanni in Marignano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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