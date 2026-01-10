Va’ dove ti porta il bus La città raccontata dagli studenti in viaggio

PISTOIA Si è conclusa con successo l’edizione 20242025 del progetto "Va’ dove ti porta il bus", un percorso educativo che ha coinvolto alcune scuole Pistoia nella scoperta della città attraverso un punto di vista originale: quello del viaggiatore a bordo di un autobus urbano. Accompagnati dai docenti, gli studenti della classe VA dell’Istituto San Cipriano e la classe I della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Suore Mantellate, hanno osservato, disegnato e raccontato luoghi simbolici del territorio, trasformando l’esperienza del trasporto pubblico in occasione di riflessione, conoscenza e creatività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

'Va' dove ti porta il bus': i disegni degli studenti in mostra sui mezzi del trasporto pubblico

