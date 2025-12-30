Ti presento Pernilla Solberg mamma di Oliver

Pernilla Solberg, figlia di un pilota svedese e moglie dell’ex campione Petter Solberg, ha maturato un’esperienza completa nel mondo del motorsport. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di pilota, navigatrice e manager, contribuendo alla crescita e alla gestione di diverse attività legate alle competizioni. La sua presenza nel settore è caratterizzata da competenza e passione, offrendo una prospettiva versatile e professionale nel mondo delle corse.

Pernilla Solberg, figlia di un pilota svedese e moglie dell'ex campione del mondo Petter Solberg, ha vissuto il motorsport a 360 gradi come pilota, navigatrice e manager. Oggi è presidente della Commissione WRC FIA e madre del talentuoso Oliver Solberg. La sua esperienza mostra come passione, famiglia e professione possano intrecciarsi nel mondo dei rally.

