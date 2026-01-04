L'Inter Bologna si conclude con una vittoria per 3-0, grazie anche al terzo gol di Thuram di testa. L'incontro, valido per il 18° turno della Serie A 2025/26, si è disputato a San Siro alle 20:45. Segui con noi la cronaca in tempo reale di questa partita, per rimanere aggiornato sugli sviluppi del match.

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Bologna, match valevole per il 18° turno della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Bologna, partita valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 ad 1 contro l’Atalanta, sono chiamati a rispondere alle vittorie di Milan e Napoli per riprendersi la vetta della classifica. I rossoblù, però, sono la bestia nera dei nerazzurri nelle ultime stagioni: l’ultimo incontro, in semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, è stato vinto dai ragazzi di Italiano ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Bologna LIVE 3-0: arriva anche il terzo gol firmato da Thuram di spalla!

Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Inter Bologna 3-0, gol di Thuram!

Leggi anche: Inter Bologna LIVE 0-0: occasione Inter con Heggem che chiude il passaggio decisivo a Thuram

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Inter - Bologna in Diretta Streaming | IT; Inter-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Inter-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Inter-Bologna live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie A.

LIVE Inter-Bologna 3-0 Serie A 2025/2026: Giallo a Vitik su Lautaro - Bologna: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it