Calciomercato Inter Ausilio a Londra avrebbe proposto Thuram a 3 club di Premier

L'Inter ha inviato un rappresentante a Londra per discutere del futuro di Marcus Thuram, che dopo tre stagioni in nerazzurro potrebbe lasciare il club. In questa occasione, è stato proposto il nome dell’attaccante a tre diversi club di Premier League. La trattativa sembra essere ancora in fase preliminare e nessuna ufficialità è stata comunicata.

Dopo tre stagioni in nerazzurro, il futuro di Marcus Thuram torna a essere un tema concreto in casa Inter. L’attaccante francese, arrivato a parametro zero nell’estate 2023, aveva impressionato nella sua prima annata, risultando decisivo nella cavalcata verso la seconda stella. Nelle stagioni successive, però, il rendimento è stato più altalenante, senza quella continuità che aveva fatto la differenza. Calciomercato Inter, Ausilio si muove. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il destino dell’attaccante è ancora tutto da definire. Nei giorni scorsi il direttore sportivo Piero Ausilio è volato a Londra, ufficialmente per assistere ad alcune gare di Champions League, ma anche per avviare i primi dialoghi di mercato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: il motivo del viaggio di Ausilio a Londradi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Leggi anche: Calciomercato Inter, retroscena da non credere! Curtis Jones proposto ad Ausilio dal Liverpool ma poi… Tutto quello che riguarda Calciomercato Inter Temi più discussi: VIDEO. Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario; Serie A, Calciomercato Inter – Grandi novità in porta: il piano di Ausilio e Marotta; Inter, Ausilio a Londra per Vicario: c'è il sì del calciatore che vuole lasciare il Tottenham; Calciomercato Inter, nel mirino Andrey Santos. Calciomercato Inter, un colpo per sostituirne dueBlitz a Londra di Ausilio in ottica calciomercato Inter. Oltre a Vicario, missione per Gimenez in scadenza con l'Atletico Madrid ... interlive.it Inter, Ausilio a Londra non solo per Vicario: l’obiettivoProseguono le trattative di calciomercato dell’Inter, che punta a rinforzare varie zone della propria rosa. Tra queste c’è sicuramente il reparto dei portieri, con i nerazzurri che sembrano aver decis ... spaziointer.it “L'Inter comincia a muovere i primi passi, in vista del calciomercato. Il DS Ausilio infatti, negli ultimi giorni è stato a Londra in occasione delle gare di Champions League. Tra i nomi monitorati per la porta resta quello di Guglielmo Vicario, per cui i dialoghi, con facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com