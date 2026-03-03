Super Mario Galaxy | Il Film Nintendo ha svelato la durata del film

Nintendo ha annunciato la durata di Super Mario Galaxy: Il Film, che sarà di circa due ore. La pellicola, attesa tra poche settimane, è stata descritta come un lungometraggio di questa lunghezza, senza ulteriori dettagli sulla distribuzione o sul contenuto specifico. La notizia riguarda direttamente il pubblico interessato al film e alle sue tempistiche di visione.

Super Mario Galaxy: Il Film continua a prendere forma e, a poche settimane dall'uscita, arriva un dettaglio concreto: la durata ufficiale della pellicola. Secondo quanto riportato da The Hollywood Handle, il nuovo lungometraggio animato dedicato all'idraulico più famoso del mondo durerà 1 ora e 38 minuti. Si tratta di un'informazione apparentemente tecnica, ma significativa per comprendere struttura e ambizione del progetto. Il debutto nelle sale italiane è previsto per il 1° aprile, data scelta per celebrare i quarant'anni di Super Mario Bros.. La durata di 98 minuti colloca il film perfettamente nella media delle produzioni animate contemporanee.