Terremoto oggi a Messina scossa di magnitudo 4 avvertita dalla popolazione in Sicilia

Oggi a Messina si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo stimata tra 3.8 e 4.3, secondo l’Ingv. L’epicentro è stato localizzato nella provincia di Messina, Sicilia. La popolazione ha avvertito chiaramente il movimento sismico. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le misure di sicurezza previste in caso di eventi sismici.

Secondo l'Ingv, la stima preliminare indica un terremoto con magnitudo tra 3.8 e 4.3 gradi della scala Richter con epicentro in in provincia di Messina.

Terremoto oggi ad Aosta, scossa di magnitudo 3.4 a La Thuile: avvertita dalla popolazione

Oggi alle 07:28, a La Thuile, Aosta, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4, rilevata dall'Ingv. L’evento è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni. La sequenza sismica rientra nelle attività naturali della regione e viene monitorata costantemente dalle autorità competenti.

Terremoto in Appennino, scossa con magnitudo 3.5 avvertita dalla popolazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertita dalla popolazione dell'Appennino romagnolo intorno alle 20. L’evento ha causato timore tra i residenti, ma al momento non sono segnalati danni significativi. Le autorità monitorano la situazione e invitano a mantenere la calma e a seguire le eventuali indicazioni ufficiali.

TERREMOTO IN ITALIA: FORTE SCOSSA AVVERTITA NETTAMENTE DALLA POPOLAZIONE

Terremoto a Napoli oggi, due scosse ai Campi Flegrei nella mattinata