Un terremoto di magnitudo 4.6 è stato avvertito ad Alicudi nelle Isole Eolie e anche a Palermo. L'Ingv ha registrato circa dodici scosse in un'ora e mezza, con intensità variabile tra 3.0 e 2.0. Lo sciame sismico si è concentrato principalmente in Sicilia, coinvolgendo diverse aree della regione. Nessun dettaglio su danni o evacuazioni è stato comunicato finora.

La terra torna a tremare in Sicilia. Un terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrato nella zona delle Isole Eolie alle 2:49 a una profondità di 11 chilometri nell’area vicina ad Alicudi. Il sisma è stata chiaramente avvertito dalla popolazione anche a Palermo e nei territori di Messina e Reggio Calabria. L’Ingv ha poi rilevato una dozzina di scosse nell’arco di un’ora e mezza, parte di uno sciame sismico che ha interessato tutta l’area. Sciame sismico al largo della Sicilia, cosa è successo Dopo la prima e più forte scossa di magnitudo 4.6, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un altro sisma di magnitudo 4.3. Le successive scosse sono state di intensità variabile, compresa tra 3. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Terremoto di magnitudo 4.6 ad Alicudi nelle Isole Eolie avvertito anche a Palermo, sciame sismico in Sicilia

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